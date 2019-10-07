В Томске адвокат рассчитался поддельной купюрой в булочной

Октябрьский райсуд Томска огласил приговор адвокату, который рассчитался за хлеб поддельной банкнотой достоинством 2 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

По данным следствия, летом нынешнего года юрист приобрел через интернет десять фальшивых купюр номиналом 2 тыс. руб. Одной из подделок он рассчитался в булочной, сдачу – 1 тыс. 850 руб. – получил настоящими деньгами.

Как отметили в прокуратуре, через неделю адвокат явился с повинной в следственные органы. Ему предъявили обвинение в сбыте поддельных банкнот (ч. 1 статьи 186 УК РФ). Признав смягчающими вину юриста обстоятельствами чистосердечное признание, положительные характеристик, суд назначил адвокату три года условно с аналогичным испытательным сроком.

Илья Николаев