Жители красноярского микрорайона, обращавшиеся к президенту РФ, вышли на митинг

В Красноярске жители «Солнечного» провели митинг с требованием улучшить инфраструктуру на территории микрорайона. Об этом на своей странице в Facebook сообщила одна из организаторов Ксения Бессонова, по ее оценке, на митинг пришли 100-150 человек. Участники мероприятия вышли с плакатами «В детский сад не попасть – виновата власть!», «Нам нужна школа» и «Парк-да! Сквер – да! Бассенй – да! Обману – нет!».

По данным организаторов акции, с митингующими пообщались представители администрации: заместитель главы города Олег Животов, руководитель управления архитектуры Максим Волков, глава департамента градостроительства Роман Соколов и др. «Вопрос размещения бассейна также в разработке, место будет определено в ближайшие месяцы, со слов властей. Детский сад строится в третьем микрорайоне, по школе на следующий год должны начать проектирование», - сообщила Ксения Бессонова.

В июне во время прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным женщина рассказала о проблеме, связанной с недоступностью инфраструктуры. По ее словам, неудобства 70 тыс. жителей, проживающих в микрорайоне, были связаны с нехваткой мест в образовательных учреждения и отсутствием зеленых зон.

Юлия Сасевич