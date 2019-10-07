Профорганизация ММК рассказала о приложении «Мой профсоюз»

В Нижнем Новгороде состоялся отраслевой форум информационных работников Горно-металлургического профсоюза России, участие в котором приняли и представители Магнитки.



Отраслевой форум ГМПР, посвященный информационной работе, собрал профлидеров и специалистов профсоюзных организаций из Челябинска, Липецка, Новокузнецка, Магнитогорска, Череповца, Нижнего Тагила и других городов. Всего – свыше 50 специалистов. Делегация Челябинской области, которую возглавил председатель областной организации профсоюза, председатель комиссии Центрального Совета ГМПР по информационной политике Юрий Горанов, была на форуме самой многочисленной. Были в ее составе и представители первичной профсоюзной организации Группы ПАО «ММК» - Ольга Мартынова и Алексей Бабушкин.

Участники отраслевого форума ГМПР обсудили будущее информационной работы, поговорили о мобильных средствах коммуникации и познакомились с опытом зарубежных коллег из Дании – представителей профсоюза «Данск Металл». Большой интерес участников мероприятия вызвало выступление представителя профорганизации Группы ММК Алексея Бабушкина, презентовавшего мобильное приложение «Мой профсоюз». Этот сервис его разработчики уже сегодня готовы предложить другим профсоюзным организациям.

Инновационный инфо-проект – мобильное приложение для членов ГМПР «Мой профсоюз» - появился в Группе ММК около двух лет назад. Сегодня оно пользуется большим спросом у членов профсоюза и прочно заняло место в сфере мобильных коммуникаций металлургов Магнитки. Внедрение современного ресурса оперативной обратной связи с членами профсоюзной организации стало новшеством в масштабах всего Горно-металлургического профсоюза России. Здесь можно посмотреть новости профсоюза, получить информацию о скидках, представляемых членам «первички», а самое главное – получить ответы на злободневные и актуальные вопросы. Члены профсоюза ежедневно задают вопросы, выступают с различными инициативами. Теперь у каждого пользователя есть возможность высказать свое мнение и, главное, быть услышанным. Ответы на все обращения готовят юристы и специалисты профсоюзной организации, таким образом человек всегда получает квалифицированный ответ и помощь,