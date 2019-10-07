Частичку ММК - с собой…

На Магнитогорском металлургическом комбинате реализуют проект, в рамках которого желающие могут не только посетить производственную площадку предприятия, увидеть своими глазами одно из крупнейших сталелитейных предприятий мира, но и взять с собой на память об этом событии эксклюзивный сувенир.



Магазин подарков из Магнитки открыт в здании центральной лаборатории комбината. Для друзей и деловых партнеров здесь можно приобрести ручки, карандаши, ежедневники, брелоки, магниты с фирменным логотипом ПАО «ММК»

Для коллекционеров красивой посуды или товаров для дома всегда есть выбор кружек, сувенирных тарелок и полотенец.

Особым спросом у гостей предприятия пользуются предметы одежды и аксессуары - бейсболки, футболки, портмоне, чехлы для телефонов.

Есть сувениры и «потяжелее», - например, набор с образцами продукции ПАО «ММК» – от чугуна до проката с полимерным покрытием или наборы инструментов «Колесо» и «Дорожный знак».

Для друзей и болельщиков хоккейной команды «Металлург» в магазине приготовлены футболки, свитера и толстовки с эмблемой клуба.

Побывав на экскурсии по Магнитогорскому металлургическому комбинату, посетив музей и приобретя на память сувенир об этом событии, гости покидают город с ощущением причастности к жизни Магнитки, чья история неотделима от истории страны.