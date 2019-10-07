Краевые власти увеличат расходы на развитие туризма на 18 млн рублей

На реализацию подпрограммы «Развитие туризма» в бюджете Пермского края на 2020-2022 годы заложено 227,8 млн руб. Ежегодные расходы на эти цели - 75,9 млн руб. Как уточняется в пояснительной записке, это на 18 млн больше, чем в 2019 году. Дополнительные средства будут использоваться на развитие инфраструктуры, а также увеличение материальных затрат и фонда оплаты труда работников государственного автономного краевого учреждения «Туристский информационный центр».

Согласно пояснительной записке, краевые власти рассчитывают, что мероприятия подпрограммы приведут к увеличению турпотока до 810 человек ежегодно к концу 2022 года.