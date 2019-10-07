Финуправление минздрава может возглавить главврач детской больницы

Директором ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» (ФХУ) может стать Дмитрий Бондарь, главврач детской клинической больницы имени Пичугина, рассказал источник в ведомстве. В минздраве сказали, что официальной информации по этому поводу нет. Обязанности директора пока исполняет Елена Тихонова.

Прежний директор ФХУ Татьяна Самойленко уволилась с должности еще в апреле 2019 года. Учреждение находится в подчинении минздраву края и занимается централизованными закупками оборудования для прикамских больниц. ФХУ также является уполномоченным органом минздрава, который согласовывает все крупные сделки пермских больниц. В 2018 году распределило госконтрактов на 505 млн руб.

До 2006 года Татьяна Самойленко возглавляла УКС Пермской области, до 2010-го — департамент планирования и развития территории Перми. ФХУ возглавила летом 2018 года, проработав там заместителем.