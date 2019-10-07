Лидером в Сибири по росту зарплат стала Тыва

В первом полугодии 2019 среди регионов Сибири наибольший рост среднемесячной зарплаты зафиксирован в Тыве. По данным «Риа Рейтинг», рост зарплат в регионе составил 12,4% - до 34 тыс. руб. В Кузбассе рост средней зарплаты составил 10,7% - до 35,6 тыс. руб. В общероссийском рейтинге Тыва по этому показателю заняла второе место, Кузбасс - шестое.

Алтайский край занял 13 место с показателем роста 8,8% (среднемесячная зарплата - 23,1 тыс. руб.). В Красноярском крае рост зарплат за полугодие составил 7,6% (42,6 тыс. руб.), в республике Алтай – 7,2% (28 тыс. руб.), в Омской области – 7% (29,7 тыс. руб.). Новосибирская область в рейтинге заняла 55 место – средняя зарплата увеличилась на 6,4% - до 32,2 тыс. руб. В Хакасии рост средней зарплаты составил 6,2% (34,3 тыс. руб.), в Томской области – 4,1% (37,6 тыс. руб.).

Всего в первом полугодии 2019 года, по данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по стране увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1% и составила 46,2 тыс. руб.

Оксана Павлова