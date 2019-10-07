Аргентина отложила вопрос покупки российских истребителей МиГ-29 из-за выборов

Из-за предстоящих президентских выборов Аргентина отложила вопрос покупки российских истребителей МиГ-29, сообщил замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Анатолий Пунчук «РИА Новости». По его словам, переговоры могут возобновиться после проведения голосования в конце октября.

«У них впереди выборы, поэтому сегодня говорить о продвижении преждевременно. Пока они заявляют о заинтересованности. Они затормозились и не могут двигаться дальше, потому что понимают, что сегодняшние договоренности могут быть не реализованы дальше. Ну, это вполне логично»,— сказал господин Пунчук. По его словам, Россия готова к переговорам.

Напомним, в январе 2017 года Аргентина направила России коммерческие предложения по приобретению более 15 истребителей Миг-29. В мая сообщалось, что Аргентина решила отложить покупку российских истребителей на неопределенное время. Причина отказа не была названа.