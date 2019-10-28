Дата 95 лет назад «Огонек» писал о завершении съемок фильма «Укразия» в Одессе

Само слово «Укразия» возникло в результате от 23 декабря 1917 года между Англией и Францией о разделе России. По нему Украина и Крым (Укразия) входили во французскую сферу влияния. Фильм режиссера Петра Чардынина рассказывал о подпольной работе большевистского агента в деникинской Одессе и завершался взятием города большевиками. Корреспондент «Огонька» попал на съемки финальных сцен, потому и назвал статью «Конец Укразии».

«Был воскресный день.— Вел репортаж со съемок журнал.— Уступами спуска, лестницами бульвара, набережными порта бежали буржуи. Трубили автомобили, громыхали подводы, катились извозчики, кричали, скатывались с горы… Господа офицеры, почтенные фабриканты, уважаемые заводчики, купцы всех гильдий, дамы всех мужчин, мужчины всех валют. Скорее! Скорее! Скорее!».

Режиссер увещевал массовку:

— Милые, трудно, знаю, чтобы безработные и были буржуазией. Поднатужьтесь! Съемка-то какая. К концу Укразия идет — исход белых — исход Укразии.

Журнал называет цифры, сколько техники привлекли к съемкам «исхода». А именно: 25 автомобилей, 150 извозчиков, 250 подвод, 1000 чемоданов, 1200 корзин, 2 парохода, 50 шлюпок и 4 катера.

Фильм (а в те годы еще писали «фильма») с большим успехом был показан на Парижской международной выставке. По успеху у зрителей он не уступал ставшей классикой ленте «Красные дьяволята». Но имя режиссера Петра Чардынина было забыто после того, как в 1930-х он был отстранен от работы в кинематографе — была развернута кампания против дореволюционных мастеров кинематографа. Среди его работ знаменитая картина «Молчи, грусть, молчи», где сыграла свою последнюю роль Вера Холодная.