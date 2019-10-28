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На своей новой выставке Музей АZ представляет ранние работы Анатолия Зверева

Фото: Предоставлено пресс-службой Музея AZ

Зеркало

Подготовила Анна Сабова

Журнал "Огонёк" от , стр. 37

Имя

Зверев, начало


Выставка «Жизнь и приключения Анатолия Зверева» открылась 25 октября в Музее АZ. Она объединяет около 250 графических и живописных работ из раннего периода творчества художника, когда в его произведениях только угадывалось влияние второй волны русского авангарда и нонконформизма. В центре экспозиции — серия пейзажей, жанровых зарисовок из жизни парка Сокольники, впервые представлены иллюстрации Зверева к романам Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок». Особое место на выставке отведено портретам родных и близких художника. Все экспонаты — из собрания Дмитрия Апазидиса, друга знаменитого коллекционера Георгия Костаки.

След

Музей меценатов


Князь Феликс Юсупов-старший и княгиня Зинаида Юсупова. Начало 1900-х

Князь Феликс Юсупов-старший и княгиня Зинаида Юсупова. Начало 1900-х

Фото: Государственный музей-усадьба "Архангельское"

Выставка «Князья Юсуповы и Цветаевский музей» откроется в ГМИИ имени А.С. Пушкина 29 октября. Приуроченная к столетию музея-усадьбы «Архангельское», она рассказывает и об истории Цветаевского музея, открытого благодаря помощи меценатов Юсуповых. Они не только дали денег на строительство Римского зала музея, но и финансировали работы по копированию раннехристианских катакомбных фресок, сделанные художником Федором Рейманом в 1898–1900 гг. Кроме этих уникальных работ, на выставке появятся снимки из петербургских и московских фотоателье, архивные материалы и другие экспонаты из отдела рукописей ГМИИ, музея-усадьбы «Архангельское», Исторического музея, Российского государственного архива древних актов.

Голос

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

«Меня награждали почти все руководители нашей страны, при которых я жил. Но самая главная для меня награда — учить студентов»



Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ, которому на этой неделе исполняется 90 лет

Панорама

Контрасты Альбиона


Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019). Режиссер Майкл Энглер

Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019). Режиссер Майкл Энглер

Фото: Jaap Buitendijk / Focus Features

Юбилейный ХХ фестиваль нового британского кино стартует в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 29 октября. Старейший на территории России фестиваль современного британского кино в этом году делает акцент на контрастах. Откроет фестиваль степенная классика — полнометражное продолжение сериала «Аббатство Даунтон», а затем эстафету примут лента «Наживка» о лихих 1960-х, остросюжетная молодежная картина о музыкальной индустрии, женская комедия «Животные», проникнутая феминистскими настроениями, криминальный триллер под маской комедии «Хорошую женщину найти тяжело». Образовательная часть фестиваля пройдет в Московской школе кино.

Место

В поиске ориентиров


Стефан Балкенхол. «Шесть стоящих мужчин в черных брюках и белых рубашках». 2003

Стефан Балкенхол. «Шесть стоящих мужчин в черных брюках и белых рубашках». 2003

Фото: Albertina Museum Wien

Основной проект Московской биеннале современного искусства «Ориентирование на местности» откроется 31 октября в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Стилизованная под современный город, со своими улицами и площадями, Новая Третьяковка расскажет о поиске человеком своего места в пространстве, где вообще сложно найти какие-либо ориентиры. Выставочный проект объединил 34 художников из 11 стран. Впервые партнером Московской биеннале станет венский музей Альбертина, который соберет в залах Третьяковки работы таких художников ХХ века, как Г. Базелиц, С. Балкенхол, А. Бродский, П. Отдельнов, Г. Ничш Лицзюнь Фан и др. Многие создали работы специально к открытию биеннале.

Вещь

Фото: Предоставлено Государственным музеем Востока

Браслет «Васильковое поле» и другие работы дагестанского художника-ювелира представлены на выставке «Серебряная симфония. Творчество художника-ювелира Алипат Багаевой» в Музее Востока.

Анонсы

28.10

На сцене Мариинского театра премьера — опера «Пеллеас и Мелизанда» на музыку Клода Дебюсси.

30.10

В Московском доме музыки бывший бас-гитарист и вокалист группы Deep Purple исполнит песни легендарной группы.

31.10

В главном здании Третьяковской галереи собрано 100 полотен Ивана Похитонова — русского пейзажиста второй половины XIX — первых десятилетий ХХ века.

01.11

В широком прокате — продолжение саги о роботах-убийцах из будущего «Терминатор: Темные судьбы».

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Полнометражный мультфильм японского режиссера Макото Синкая «Дитя погоды» выходит в российский прокат.

03.11

В музее Эрмитаж выставка «Цвет, ритм, юмор» представила около 30 книг, созданных каталонским художником Жоаном Миро.

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