Имя

Зверев, начало

Выставка «Жизнь и приключения Анатолия Зверева» открылась 25 октября в Музее АZ. Она объединяет около 250 графических и живописных работ из раннего периода творчества художника, когда в его произведениях только угадывалось влияние второй волны русского авангарда и нонконформизма. В центре экспозиции — серия пейзажей, жанровых зарисовок из жизни парка Сокольники, впервые представлены иллюстрации Зверева к романам Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок». Особое место на выставке отведено портретам родных и близких художника. Все экспонаты — из собрания Дмитрия Апазидиса, друга знаменитого коллекционера Георгия Костаки.

След

Музей меценатов

Князь Феликс Юсупов-старший и княгиня Зинаида Юсупова. Начало 1900-х Фото: Государственный музей-усадьба "Архангельское"

Выставка «Князья Юсуповы и Цветаевский музей» откроется в ГМИИ имени А.С. Пушкина 29 октября. Приуроченная к столетию музея-усадьбы «Архангельское», она рассказывает и об истории Цветаевского музея, открытого благодаря помощи меценатов Юсуповых. Они не только дали денег на строительство Римского зала музея, но и финансировали работы по копированию раннехристианских катакомбных фресок, сделанные художником Федором Рейманом в 1898–1900 гг. Кроме этих уникальных работ, на выставке появятся снимки из петербургских и московских фотоателье, архивные материалы и другие экспонаты из отдела рукописей ГМИИ, музея-усадьбы «Архангельское», Исторического музея, Российского государственного архива древних актов.

Голос

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

«Меня награждали почти все руководители нашей страны, при которых я жил. Но самая главная для меня награда — учить студентов»

Ясен Засурский, президент факультета журналистики МГУ, которому на этой неделе исполняется 90 лет

Панорама

Контрасты Альбиона

Кадр из фильма «Аббатство Даунтон» (2019). Режиссер Майкл Энглер Фото: Jaap Buitendijk / Focus Features

Юбилейный ХХ фестиваль нового британского кино стартует в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» 29 октября. Старейший на территории России фестиваль современного британского кино в этом году делает акцент на контрастах. Откроет фестиваль степенная классика — полнометражное продолжение сериала «Аббатство Даунтон», а затем эстафету примут лента «Наживка» о лихих 1960-х, остросюжетная молодежная картина о музыкальной индустрии, женская комедия «Животные», проникнутая феминистскими настроениями, криминальный триллер под маской комедии «Хорошую женщину найти тяжело». Образовательная часть фестиваля пройдет в Московской школе кино.

Место

В поиске ориентиров

Стефан Балкенхол. «Шесть стоящих мужчин в черных брюках и белых рубашках». 2003 Фото: Albertina Museum Wien

Основной проект Московской биеннале современного искусства «Ориентирование на местности» откроется 31 октября в Третьяковской галерее на Крымском Валу. Стилизованная под современный город, со своими улицами и площадями, Новая Третьяковка расскажет о поиске человеком своего места в пространстве, где вообще сложно найти какие-либо ориентиры. Выставочный проект объединил 34 художников из 11 стран. Впервые партнером Московской биеннале станет венский музей Альбертина, который соберет в залах Третьяковки работы таких художников ХХ века, как Г. Базелиц, С. Балкенхол, А. Бродский, П. Отдельнов, Г. Ничш Лицзюнь Фан и др. Многие создали работы специально к открытию биеннале.

Вещь

Фото: Предоставлено Государственным музеем Востока

Браслет «Васильковое поле» и другие работы дагестанского художника-ювелира представлены на выставке «Серебряная симфония. Творчество художника-ювелира Алипат Багаевой» в Музее Востока.

Анонсы

28.10

На сцене Мариинского театра премьера — опера «Пеллеас и Мелизанда» на музыку Клода Дебюсси.

30.10

В Московском доме музыки бывший бас-гитарист и вокалист группы Deep Purple исполнит песни легендарной группы.

31.10

В главном здании Третьяковской галереи собрано 100 полотен Ивана Похитонова — русского пейзажиста второй половины XIX — первых десятилетий ХХ века.

01.11

В широком прокате — продолжение саги о роботах-убийцах из будущего «Терминатор: Темные судьбы».

02.11

Фото: Вольга

Полнометражный мультфильм японского режиссера Макото Синкая «Дитя погоды» выходит в российский прокат.

03.11

В музее Эрмитаж выставка «Цвет, ритм, юмор» представила около 30 книг, созданных каталонским художником Жоаном Миро.