Митрополит Савва, архимандрит

Монастырское реалити

Новое реалити-шоу «Остров» анонсировал официальный телеканал Московской патриархии «Спас». Участникам предлагается прожить месяц в мужском монастыре XVI века — Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер, выполнять различную работу в качестве послушников и искать в монастырских стенах ответы на главные вопросы жизни. Авторы проекта поясняют, что хотят показать необычную, отделенную от внешнего суетного мира жизнь. На кастинг приглашаются все желающие (надо представить резюме с обоснованием такого желания), а в рекламном ролике проекта под музыку сменяются картинки храмовых росписей, водной глади, куполов и свежего хлеба… Организаторы преподносят свою задумку как «первый проект со смыслом». Хотя в Сети озвучивается мнение, что монастырское реалити-шоу — православный ответ католической церкви, которая активно осваивает современные форматы общения и модные нововведения. Насельники обители (монахи, живущие и работающие там постоянно) в жанрах не слишком разбираются и убеждены, что готовятся к съемкам фильма, а не шоу. Относятся к этому смиренно: митрополит благословил проект, значит, надо делать. Глава Тверской епархии митрополит Тверской и Кашинский Савва (Михеев) новациями знаменит: открыт новым идеям, одобрительно относится к активной деятельности среди мирян, впервые в нынешнем году служил литургию на «церковно-русском» (традиционно в храмах РПЦ служат на церковно-славянском) языке. Теперь молодой архиерей отваживается на невиданный доселе публичный формат. Консультировался ли он перед этим со своим начальством, просил ли на дерзкую новацию отдельного благословения, неизвестно.

Валентина Пахомова