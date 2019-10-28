Юрий Васильев, режиссер

Ошибка в расчетах

Министерство культуры России опубликовало список компаний, которые не вернули возвратную часть государственных средств после съемок фильмов. По данным базы «Государственная поддержка», больше всего — 110 млн рублей — ведомству и Фонду кино задолжала «Медиа Арт Студио» за ленту «Герой» режиссера Юрия Васильева с Димой Биланом. Фильм не окупился в прокате, собрав всего 1,54 млн долларов при бюджете в 7 млн. У победы много отцов, но у поражения их тоже хватает. Их стоит перечислить. В их числе и сам Минкульт, и Владимир Мединский, который, по словам режиссера Васильева, «лично помогал фильму». Стоит упомянуть и сценариста фильма Ольгу Погодину-Кузмину, и продюсеров — Эльмиру Айнулову, Марию Михайлову, Марию Журомскую и Наталию Дорошкевич, по чьему совету, кстати, и пригласили Билана. Но все-таки, как на флоте, так и в кино, за все в итоге отвечает капитан, то есть режиссер. Именно он принимает решения, которые предопределяют успех или провал фильма.

Юрий Васильев — актер и режиссер Московского театра сатиры, прежде снял «Продавца игрушек» с Пьером Ришаром. Конечно же, режиссером двигала благородная цель — рассказать историю Ледяного похода, о котором у нас мало знают. Но главное — приглашая на главную роль эстрадную звезду, он рассчитывал, вероятно, соединить патриотизм и массовость, предполагая, что фанаты Билана «сделают кассу». Авторы фильма были уверены, что могут заранее предугадать «психологию масс», но массы, как выяснилось, состоят из отдельных людей, которых предсказать невозможно.

Михаил Серафимов