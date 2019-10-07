Микрозаймы замедлят рост в следующем году

Согласно прогнозу рейтингового агентства «Эксперт РА», портфель микрозаймов будет расти более высокими темпами, чем выдачи. Уже по итогам года ожидается замедление выдач до 20% против +30% в 2017–2018 годах в связи с существенным уменьшением выдачи коротких микрозаймов до зарплаты (PDL) на фоне ограничения их предельной доходности — до 1% в день. До конца 2019 года влияние на объемные показатели будет отражено не в полной мере, более ощутимый эффект от изменения предельных ставок для рынка будет уже в 2020 году. Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка. В связи с этим количество МФО в реестре будет стремительно сокращаться: если к концу 2019 года на рынке останется около 1,8 тыс. МФО, то по итогам следующего года реестр будет насчитывать порядка 1,5 тыс. компаний. Введение ПДН и изменение порядка расчета нормативов капитала коснутся займов, выданных после 1 октября 2019 года, поэтому принятые меры также окажут лишь ограниченное влияние на динамику рынка в этом году. По итогам 2019 года объем микрофинансового рынка прибавит около 30% и приблизится к 220 млрд руб., прогнозируют в «Эксперт РА».

Светлана Самусева