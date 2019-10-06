Участники митинга в Казани потребовали самороспуска Госсовета Татарстана

На площади у ДК Ленина в Авиастроительном районе Казани в воскресенье состоялась согласованная акция, участники которой высказались против фальсификаций на выборах в Госсовет Татарстана (состоялись 8 сентября). Митинг был организован представителями партий «Яблоко», КПРФ и «Справедливая Россия». В акции приняли участие около 300 человек, сообщил “Ъ” один из ее организаторов, глава татарстанского отделения «Яблока» Руслан Зинатуллин.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой говорится о «подлогах и фальсификациях» в ходе голосования и подсчета голосов, которые «существенно исказили действительную волю избирателей Татарстана».

В резолюции также содержатся требования: отставки руководства Центральной избирательной комиссии Татарстана и территориальных избирательных комиссий, смены их состава; самороспуска Госсовета Татарстана шестого созыва и назначения новых выборов; расследования всех случаев нарушения порядка голосования, подсчета голосов и всех случаев фальсификации итогов голосования с привлечением виновных к ответственности.

Также участники акции потребовали прекратить преследования по политическим мотивам гражданских активистов и представителей наблюдательских сообществ: Азата Габдульвалеева, Эльвиры Дмитриевой, Олега Емельянова, Михаила Тихонова и других гражданских активистов.

По итогам выборов 8 сентября «Единая Россия» получила в Татарстане 72,4%, КПРФ — 10,7%, а остальные партии проходной барьер не преодолели. Тем не менее по одному представителю ЛДПР, «Справедливой России» иПартии роста прошли в Госсовет республики в одномандатных округах.

Александр Шакиров, "Ъ-Казань"