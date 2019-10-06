«Молот-Прикамье» уступил «Ростову» в овертайме

Хоккеисты «Молота-Прикамье» начали выездное турне в рамках турнира ВХЛ-Кубок Шелкового пути с матча в Ростове. Клуб этого города в этом году стал дебютантом соревнований и пока не показывает высоких результатов. Пермская команда вела на протяжении всего матча в счете, но в итоге основное время завершилось вничью 3-3. Голы у «молотобойцев» забили Владимир Королев, Герман Грачев и Александр Сметанин. Для выявления был назначен овертайм - дополнительные пять минут при игре три на три. К сожалению «Молот» пропустил за 10 секунд до истечении овертайма и проиграл в итоге матч. Следующие поединки пермские хоккеисты проведут в Воронеже и Тамбове, после чего вернутся на арену своего ледового дворца.