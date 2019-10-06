Песков рассказал о поездке Путина в тайгу перед днем рождения

Президент России Владимир Путин накануне своего 67-ого дня рождения побывал в сибирской тайге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он уточнил, что фото- и видеоматериалы о поездке будут доступны сегодня в полночь.
«(Путин. — “Ъ”) наслаждался природой, осенней тайгой»,— сказал господин Песков (цитата по «Интерфаксу»).
Господину Путину 7 октября исполнится 67 лет. Пресс-секретарь отметил, что президент планирует отпраздновать день рождения в кругу родных и близких, на природе.
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