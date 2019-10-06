Три человека пострадали при возгорании автобуса «Башавтотранса» в Уфе

В Уфе в результате воспламенения газовоздушной смеси в моторном отсеке автобуса ГУП «Башавтотранс» сегодня днем пострадали три пассажира, сообщает «Башинформ». ЧП произошло в маршруте 51, в районе остановки Театр кукол. В автобусе находилось около 30 пассажиров.

По словам очевидцев, они услышали сначала шипение, потом увидели открытое пламя. У двух пассажиров, молодых людей, обгорели волосы, брови и ресницы. Водитель сработал довольно быстро, открыв дверь и воспользовавшись огнетушителем. При выходе возникла паника, и один из мужчин, выпрыгивая из салона, повредил ногу, отмечает агентство.

Ирина Самойлова