Допустивший перевозку пациентов в машине с овощами главврач больницы уволен

Главный врач Дергачевской районной больницы Шамиль Хусаинов уволен после скандала с перевозкой пациентов в карете скорой помощи вместе с капустой.

Видеоролик, на котором видно, как несколько женщин среднего возраста едут в автомобиле медицинской спец службы, появился в Instagram сторонников спикера ГД Вячеслава Володина. Пол кузова автомобиля завален вилками капусты, женщины жалуются на неудобство. Выяснилось, что таким образом пациентов везли из Дергачей в Энгельс на гемодиализ.

В министерстве здравоохранения области заявили, что «поездка пациентов с достаточно серьезным и тяжелым заболеванием должна соответствовать необходимому уровню комфорта». «Главным врачам районных больниц это известно и на это указано. Равно как и на их персональную ответственность за недопустимость подобных ситуаций впредь»,— отметили в минздраве.

Об увольнении господина Хусаинова заявил заместитель председателя правительства Саратовской области Сергей Наумов.

Сергей Петунин