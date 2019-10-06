Депутаты выберут главу Шадринска из четырех претендентов

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост мэра Шадринска (Курганская область) в результате собеседований отсеяла двух претендентов. В голосовании примут участие четыре человека, сообщает пресс-служба городской администрации.

До депутатского голосования допустили депутата Шадринской гордумы, гендиректора ООО «Мирабилис» Михаила Богданова, первого заместителя главы администрации Виктора Ермишкина, главного специалиста административно-технической инспекции комитета по архитектуре и градостроительству Игоря Залящина, индивидуального предпринимателя Валерия Мурзина. Менеджер Юрий Поникаровских и директор муниципального предприятия «Комбинат бытового обслуживания» Александр Хомяков не прошли отбор конкурсной комиссии.

Заседание шадринской городской думы, в ходе которого пройдет голосование за кандидатов, состоится 10 октября.