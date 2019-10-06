Екатеринбург пережил Невское побоище

В 12-м туре Российской футбольной премьер-лиги «Урал» проиграл в Екатеринбурге санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 1:3. После 12 туров екатеринбуржцы обосновались в середине турнирной таблицы. Следующие две игры они проведут в гостях со своими непосредственными конкурентами за «выживание».

«Зенит» приехал в Екатеринбург в ранге одного из лидеров Российской премьер-лиги. В пользу гостей говорили и ставки букмекеров, которые оценивали шансы на победу в матче санкт-петербургской команды с коэффициентом 1,17. На выигрыш «Урала» можно было поставить с коэффициентом 15.

Начали команды без раскачки. Уже на третьей минуте Магомед Оздоев навесил мяч на Артема Дзюбу, который перекинул мяч на правый фланг штрафной «Урала». Бранислав Иванович, оторвавшись от опекуна, точно пробил по воротам хозяев поля с 5-ти метров. 0:1.

Футболисты «Зенита» продолжили удерживать инициативу. Перехватив мяч у футболистов «Урала», Оздоев и Сердар Азмун в два паса разобрались с защитой екатеринбуржцев и вратарем Олегом Бакловым, после чего Магомед Оздоев поразил уже пустые ворота. 0:2.

После перерыва «Уралу» удалось вернуть интригу в матче. После навеса с углового Отмана Эль-Кабира нападающий екатеринбуржцев Эрик Бикфалви скинул мяч в штрафную. Полузащитник «Зенита» Олег Шатов неудачно подставил ногу и срезал мяч в ворота Михаила Кержакова. 1:2.

Но спустя всего пять минут, после навеса гостей с фланга, голкипер «Урала» Олег Баклов не дотянулся до мяча, и Сердар Азмун поразил пустые ворота. 1:3.

«Урал» проиграл во втором домашнем матче (в прошлом туре екатеринбуржцы пропустили три безответных мяча от другого лидера чемпионата – ЦСКА). Следующие две игры «Урал» проведет на выезде – с «Тамбовом» 19 октября и с «Рубином» (Казань) 25 октября.

Екатеринбуржцы обосновались в середине турнирной таблицы, набрав после 12 туров 14 очков. Футболисты «Урала» забили 18 мячей (из которых 15 – дома), при этом команда пропустила 26 мячей (из которых 18 дома).

Алексей Охлопков