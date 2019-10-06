При стрельбе в Канзас-сити погибли четыре человека

Неизвестный мужчина устроил стрельбу в одном из баров американского города Канзас-Сити. В результате погибли четыре человека, еще пятеро пострадали, сообщает телеканал CNN.
По данным портала News Breaking LIVE, нападавший зашел в бар и открыл огонь по посетителям. Представитель полиции рассказал BBC, что подозреваемый — латиноамериканец. Стрелок пока находится на свободе, его мотивы неизвестны. Состояние всех раненных оценивается как стабильное.
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