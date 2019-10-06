Австралия отказалась выдать США иранского студента

Австралия отклонила запрос США на экстрадицию иранского студента Дехбаши Киви, обвиняемого в заговоре с целью контрабанды электронных военных устройств в Иран, сообщает Bloomberg. В тот же день, 5 октября, Иран освободил двух обвиняемых в шпионаже австралийских студентов. Произошел ли между Австралией и Ираном обмен задержанными, не ясно.

«Я счел, что, принимая во внимание все обстоятельства этого случая, Дехбаши Киви не должен быть выдан Соединенным Штатам. Я не намерен более подробно комментировать конкретные детали этого дела, особенно когда любой комментарий может уменьшить способность нашего правительства решать в будущем подобные вопросы в интересах Австралии»,— заявил австралийский генпрокурор Кристиан Портер.

38-летний Дехбаши Киви занимается исследованием раковых заболеваний. Он был задержан в Австралии осенью 2018 года и провел в заключении 13 месяцев, пишет газета The Sydney Morning Herald. США выдвинули ему обвинения по шести пунктам. Его заподозрили, в числе прочего, в экспорте военного радиолокационного оборудования.

Студенты из Австралии Марк Фиркин и Джоли Кинг были задержаны за попытку использования беспилотника для съемок военного объекта в Иране. Они провели в тюрьме три месяца. В итоге иранские власти отказались от всех выдвинутых в адрес туристов обвинений, уточняет The Guardian.