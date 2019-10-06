На 100 тыс. жителей Прикамья насчитали 28 граждан-банкротов

Суды в январе — сентябре 2019 года признали банкротами 46,7 тыс. российских граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 53,9% больше, чем за тот же период 2018 года, сообщает единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Лидерство по числу новых банкротов на 100 тыс. населения сохраняют Калмыкия (80), Пензенская (75) и Вологодская области (67), при 32 — в целом по России. Пермский край находится в середине списка с показателем 28 банкротств на 100 тыс. человек. Всего в 2019 году в Прикамье вынесено 737 решений о признании граждан банкротами.

Механизмом потребительского банкротства за четыре года его существования воспользовались 140,9 тыс. российских граждан.