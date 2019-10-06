Краевой стройподрядчик судится с храмом в Лысьве

ООО «Камелия» подало иск к православному приходу храма в честь Святой Троицы в Лысьве о взыскании задолженности в размере 4,7 млн руб. Дело будет рассматриваться 17 октября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Камелия» оказывает строительные услуги. В 2019 году общество заключило госконтрактов на 41,3 млн руб., в 2018 году — на 59,7 млн руб. Среди заказчиков — администрация Лысьвы, больницы, детские сады, управление капстроительства Пермского края.

Компания принадлежит Капитолине Беловой. По итогам 2018 года «Камелия» отчиталась о выручке в 32,4 млн руб. и прибыли в 2,7 млн руб.

При этом директором ООО является Сергей Белов. Он же значится руководителем фонда содействия строительству и поддержке Свято-Троицкого храма в Лысьве.