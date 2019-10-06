Бывшие юристы бассейна «БМ» могут подать иск о его банкротстве

ООО «Юрикон» объявило о намерении обратиться в Арбитражный суд Пермского края с иском о признании банкротом ООО «БМ». Данные об этом содержатся в «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, бассейн «БМ» был выставлен на торги по инициативе ООО «Пермская финансовая корпорация», которому удалось обратить взыскание на имущество комплекса по стартовой цене — 145 млн руб. Одним из претендентов на покупку бассейна является также муниципалитет Перми.

Согласно картотеке арбитражного суда, «Юрикон» и «БМ» уже участвовали в гражданском процессе. Суд удовлетворил требования «Юрикона» о взыскании задолженности по договору на юридическое обслуживание в сумме 900 тыс. руб.