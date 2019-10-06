«Парма» терпит второе поражение подряд

«Парма» проиграла в матче регулярного чемпионата Единой лиги в Нижнем Новгороде одноименному клубу. Встреча завершилась со счетом 105:99. Первую половину встречи пермская команда завершила в свою пользу с разницей в плюс три, однако третью и четвертую четверти поединка подопечные Казиса Максвитиса уступили.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пармы» Арнетт Моултри, на счету которого 36 очков и 10 подборов.

Таким образом, пермский клуб потерпел второе поражение подряд со старта турнира, уступив в первом матче чемпиону ЦСКА,

Следующую встречу «Парма» проведет на своей площадке против «Енисея» Красноярск. Встреча состоится 13 октября.