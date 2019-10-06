«Пермские медведи» уступили в Чехове

«Пермские медведи» в матче шестого тура чемпионата России по гандболу среди мужских команд уступили действующему чемпиону «Чеховским медведям» . Встреча, состоявшаяся в Чехове, завершилась со счетом 32:28 (17:12) в пользу хозяев. Самым результативным в пермской команде был Евгений Жук набравший 6 очков. «Пермские медведи» занимают на данный момент 10-е место в турнирной таблице.

Чемпионат России по гандболу среди мужских команд проводится с 1992 года. В нынешнем турнире принимает участие 12 команд.