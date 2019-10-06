РЖД изымет участки на Гайве под строительство Северного обхода Перми

Для возведения Северного железнодорожного обхода Перми РЖД изымет земельные участки, попадающие в полосу отвода проектируемого объекта. Об этом “Ъ-Прикамье” стало известно из схемы размещения Северного обхода, имеющейся в распоряжении редакции.

Северный обход будет проходить вблизи железнодорожной станции Кабельная в Орджоникидзевском районе Перми (Гайва). Вблизи планируемого прохождения путей, а также в полосе отвода проектируемого объекта находятся различные сооружения, здания складов, административные помещения, офисы компаний. Имеющиеся постройки не позволят начать строительство обхода, поэтому их придется изъять.

Напомним, проект Северного обхода Перми возник в 2017 году в связи с планами краевых властей по реновации пространства вдоль набережной Камы. Еще одна причина для реализации проекта — увеличение объемов производства на предприятиях Березниковско-Соликамского промышленного узла, для которых пропускная способность действующего железнодорожного моста на КамГЭС уже недостаточна. В настоящий момент железнодорожный мост в рамках проекта планируется построить «чуть ниже Камской ГЭС». Участок железнодорожного пути соединит существующие линии на перегонах Кабельная — Левшино (правый берег Камы) и Балмошная — Левшино (левый берег Камы).

Московское ОАО «Институт Гипростроймост» выиграло конкурс на разработку проектной документации по строительству автомобильной дороги Северный обход Перми за 781,9 млн руб. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий необходимо представить к 15 ноября 2020 года. Общая оценочная стоимость строительства Северного обхода Перми оценивается в 18,8 млрд руб.

Протяженность обхода составит около 5 км, в том числе мостовой переход через Каму — 1 км.