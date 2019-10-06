Жену дипломата США подозревают в смертельном ДТП в Великобритании

Жена американского дипломата покинула Великобританию после того, как ее заподозрили в ДТП, в результате которого погиб 19-летний подросток Гарри Данн. Как сообщает газета The Guardian, 27 августа парень на мотоцикле столкнулся с автомобилем недалеко от авиабазы КроутонКротон в Нортгемптоншире.

По данным телеканала Sky News, по предварительным данным, лобовое столкновение произошло, когда автомобиль выехал на полосу встречного движения.

Женщина, имя которой не сообщается, изначально сотрудничала с полицией и подтверждала, что не планирует покинуть страну, однако до того как ей было предъявлено обвинение улетела из Великобритании. По данным телеканала, жена дипломата воспользовалась иммунитетом, который распространяется на нее как на члена семьи.

Глава британского МИДа Доминик Рааб в телефонном разговоре с американским послом выразить свое разочарование.

«Сотрудники посольства находятся в тесном контакте с соответствующими британскими чиновниками по этому вопросу. Из соображений безопасности и конфиденциальности мы не можем подтвердить личность вовлеченных лиц, но мы можем подтвердить, что семья покинула Великобританию»,— прокомментировали произошедшее в американском посольстве.