В Москве перекроют ряд улиц из-за полумарафона

В Москве перекроют ряд улиц в районе МГУ из-за проведения полумарафона «Моя столица», сообщается на сайте Центра организации дорожного движения (ЦОДД). С 8:00 до 20:00 будет ограничено движение транспорта на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Здесь же запрещена парковка. Также будет перекрыто движение на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.

В пресс-службе ГУП «Мосгортранс» также отметили, что на время проведения полумарафона изменится маршрут движения общественного транспорта.