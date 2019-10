Главные анонсы 7–13 октября

7 октября, понедельник

Мосгорсуд проверит законность приговора фигуранту дела о несогласованных акциях в столице Даниле Беглецу.

В Швеции суд начнет основные слушания по апелляции «Газпрома» на решение по спору с «Нафтогазом» о транзите газа.

В Ираке стартует двухдневный визит главы МИД России Сергея Лаврова. Запланированы переговоры с премьером и президентом республики.

В Донбассе планируется разведение сил на участках Золотое и Петровское.

В Братиславе (Словакия) начнутся переговоры по приднестровскому урегулированию в формате «5+2».

В Стокгольме (Швеция) начнут объявлять имена лауреатов Нобелевской премии 2019 года.

8 октября, вторник

В Киеве суд рассмотрит иск бывшего акционера Приватбанка Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании недействительным договора купли-продажи банка в 2016 году.

9 октября, среда

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на приговор фигуранту дела о несогласованных акциях в столице Ивану Подкопаеву.

10 октября, четверг

В Москве Симоновский суд рассмотрит иск главы столичного отделения «Единой России» Андрея Метельского о защите чести и достоинства к оппозиционеру Алексею Навальному.

В Москве состоится матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу между сборными России и Шотландии.

В Вашингтоне пройдут торговые переговоры между США и Китаем .

В Гаване Национальная ассамблея народной власти (парламент) проведет внеочередное заседание для избрания президента Кубы.

11 октября, пятница

В Краснодарском крае состоится рассмотрение иска бизнесмена Олега Дерипаски к изданиям The Nation, The Telegraph и The Times .

В Ашхабаде (Туркмения) состоится встреча президентов стран СНГ.

12 октября, суббота

В Екатеринбурге стартует опрос среди горожан по месту строительства храма Святой Екатерины .

13 октября, воскресенье

В Москве, как ожидается, пройдет шествие в память о жертвах коммунистического террора «Бессмертный ГУЛАГ».

В Никосии сборная России по футболу сыграет против Кипра в рамках отборочного турнира чемпионата Европы.