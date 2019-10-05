Мост через реку Пур в ЯНАО будет завершен на год раньше

В ходе прямого эфира в Instagram губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о ходе строительства дорожной инфраструктуры в регионе. В частности, он объявил о досрочной сдачи моста через реку Пур (автомобильная дорога Коротчаево - Уренгой). «Я уверен, что сдана она будет уже в следующем году, а не в 2021 году, как изначально планировалось»,— пояснил глава региона. По его словам, также в регионе ведется активно проектная работа по строительству моста через реку Обь протяженностью порядка 2,5 км. Этот проект входит в состав федерального проекта Северный широтных ход. «По данному проекту мы участвуем в софинансировании автодороги. Ускорить проект мы не можем, мы лишь можем вовремя подносить снаряды. Каждый раз, когда я езжу в Москву, я обсуждают этот вопрос. Поэтому не беспокойтесь – проект будет реализован. Для нас это будет грандиозная стройка, где будет порядка 1 тыс. рабочих мест в том числе и для наших компаний»,— заключил Дмитрий Артюхов.