«В меню есть жаркое из медвежатины»

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие блюда французский шеф Фабрис Лекуан будет готовить для нового охотничьего ресторана в Москве.

Продолжаем разговор об охотничьих ресторанах и подходим к главной новости этого сезона — недавно открывшемуся заведению под говорящим названием LOGOVO. Разумеется, его владельцы сами охотники. В меню тут есть жаркое из медвежатины в горшочке с малосольным огурцом и дикий гусь с яблоками, а в скором времени появятся еще и кабан, и дикая утка. Но главной достопримечательностью этого места оказалась вовсе не дичь, и даже не интерьер, в котором, вопреки названию, неожиданным образом изобилуют мрамор и латунь, а персона шефа.

Готовить добываемую ими дичь, а также все прочие блюда из обширного меню a la carte владельцы LOGOVO пригласили Фабриса Лекуана, французского шефа с 19-летним стажем работы в Москве, давнего соратника и коллегу Давида Дессо, Мишеля Шове и Жерома Кустийаса; носителя самых базовых гастрономических ценностей в виде паштета из фуа-гра, филе утки с картофельным пюре, соте из креветок по-провански, лукового супа, ля бурид с морепродуктами, турнедо с соусом бордолез, эклеров с карамелью, бриоши с мороженым, шоколадного фондана и крем-брюле. По счастью, все эти блюда вошли в репертуар охотничьего LOGOVO, безоговорочно оттеснив на второй план пельмени из медвежатины.

Таким образом, под охотничьим камуфляжем за говорящей вывеской в тихих Хамовниках притаилась редкая по нынешним временам «птица» — ресторан классической французской кухни. И на нее, я уверена, в Москве тоже найдутся свои охотники.