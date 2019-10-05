Квартиры и счета арестовали вслед за фигурантами

Суд арестовал имущество основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Такое же решение было принято в отношении квартир и счетов других фигурантов дела о мошенничестве в банке «Восточный». Всего по делу Baring Vostok проходят шесть человек. Основатель компании Майкл Калви находится под домашним арестом в своей квартире в Москве. Его подозревают в том, что банк «Восточный» уступил кредит «Первому коллекторскому бюро» на 2,5 млрд руб., в обмен на акции инвестфонда IFTG. Банк оценил акции в 3 млрд руб., но, по версии следствия, они стоили 600 тыс.

Арест на квартиры и счета фигурантов дела Baring Vostok был наложен в отсутствие каких-либо следственных действий, отметил его адвокат Дмитрий Савочкин: «Прошло семь месяцев, непонятно, почему это не было сделано сразу. У других коллег Майкла арестованы квартиры, в которых проживают жены и несовершеннолетние дети. При этом у них нет других квартир. Семь месяцев следствие бездействует и вдруг решает арестовать квартиры. Это обычная практика. Проблема в том, что почему-то при аресте не учитывается, что там есть акции, которые превышают ту стоимость, которую указывали изначально при возбуждении уголовного дела».

В сентябре в деле Baring Vostok появилась новая финансовая экспертиза, которая установила, что стоимость акций компании IFTG, переданных банку «Восточный» в счет погашения кредита, составляет не 600 тыс. руб., как ранее считало следствие, а больше 3,5 млрд. Это подтверждает позицию защиты Майкла Калви и других фигурантов дела, отметил глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. По его словам, если суд изменит меру пресечения для фигурантов этого дела, то и арест с имущества придется снять: «Я думаю, что если проблемы по незаконным арестам будут сняты, то со временем и проблема арестов собственности уйдет. Дело в том, что еще неделю назад все активно обсуждали оценку, которая появилась в деле, где звучала цифра в 4,2 млрд руб. Причем оценка заказывалась самим следствием.

Для многих экспертов остается открытым вопрос, есть ли там состав преступления в принципе.

Потому что отсылка идет к тому, что на момент проведения сделки акции не обладали определенными качествами, а к моменту ареста того же Калви, возбуждения дела эти ограничения были сняты. Если они были сняты, и оценка это показывает, то как минимум должна была быть переквалификация на попытку, на мой взгляд. Мы пока все-таки сосредоточены на мере пресечения. Что касается арестов имущества фигурантов дела, когда получим данные, если поступят какие-то обращения, будет анализировать, насколько это соразмерно, насколько сказывается на деятельности лиц, которые связаны, и как они привязаны к этому делу, в частности, родственники, насколько это затрагивает их интересы. Пока мы таких обращений не получили».

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На следующей неделе состоится заседание по мере пресечения Майклу Калви. В августе суд оставил его под домашним арестом до 13 октября.

Виктория Феофанова