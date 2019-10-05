В ЯНАО будут субсидироваться авиарейсы в Санкт-Петербург и Тюмень

В ходе прямого общения с аудиторией на своей странице в Instagram губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил о необходимости субсидирования перелетов ямальцев в Санкт-Петербург. «Мы видим, что идет рост перелетов по этому направлению. Поэтому его субсидирование будет»,— отметил губернатор. В ответ на вопрос местных жителей о высокой стоимости перелетов в Тюмень (порядка 10 тыс. руб.) губернатор пообещал добиться снижения цен на билеты. «Меня тоже удивляет подобная ситуация, когда перелет в Москву стоит дешевле. Но здесь мы будем разбираться и пытаться снизить стоимость перелета»,— заключил господин Артюхов. Кроме того, губернатор пояснил, что власти работают над замещением уходящего из Салехарда рейса «Аэрофлота» (Салехард-Москва). «Все мы знаем, что слот «Аэрофлота» был очень удобным. Рейсы «Ямала» не удобны в первую очередь для детей, поэтому мы решаем эту проблему»,— заключил господин Артюхов.