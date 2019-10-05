«Оренбург» победил «Динамо» в матче РПЛ

В субботу, 5 октября, «Оренбург» победил на своем поле «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Встреча состоялась на оренбургском стадионе «Газовик». В составе победителей отличились Артем Кулишев и Урош Радакович.

«Оренбург» одержал четвертую победу в последних пяти матчах РПЛ. Подопечные Владимира Федотова набрали 14 очков и поднялись на 9-ю строчку в турнирной таблице. «Динамо» с 10-ю очками осталось на 15-й позиции.

Следующую игру «Оренбург» проведет на своем поле 20 октября, соперником команды в матче 13-го тура РПЛ станут самарские «Крылья Советов». «Динамо» в этот же день в родных стенах сыграет с «Краснодаром».

Андрей Сазонов