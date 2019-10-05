С понедельника в Свердловской области водители и пешеходы будут в повышенном внимании ГИБДД

Как сообщают в отделе пропаганды УГИБДД Свердловской области, в понедельник в регионе стартует профилактическая операция «Безопасная дорога». Будут проверяться действия пешеходов и водителей, которые не предоставляют преимущества пешеходам.

«С начала года в регионе зарегистрировано более 700 наездов на пешеходов, третья часть произошла в темное время суток. Наряды ДПС будут приближены к местам концентрации ДТП с участием пешеходов, к аварийным пешеходным переходам, а также к местам массового пребывания людей. Уже организовано патрулирование загородных трасс для выявления и удаления пешеходов, которые могут спровоцировать дорожно-транспортные происшествия»,— сообщили в региональном УГИБДД.