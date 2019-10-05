Глава не вышел баллом

Как и предполагал «Ъ-Прикамье», краевые власти фактически заблокировали дальнейшую карьеру на посту главы Кудымкара Ивану Механошину. Он не прошел в финал конкурса на пост главы города благодаря праву решающего голоса главы администрации губернатора Леонида Политова. По данным «Ъ-Прикамье», господин Механошин не устроил руководство края своей недостаточной заинтересованностью в развитии столицы округа. Теперь депутаты думы будут выбирать между директором местного медучилища Леонидом Ковалевым и начальником управления краевого минсоцразвития по Коми-округу Сергеем Старатовичем. По данным «Ъ-Прикамье», обе кандидатуры, в отличие от действующего главы, устраивают руководство края.

Вчера состоялся конкурс по отбору кандидатур на должность главы Кудымкара. По его итогам в финал прошли двое: директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев и начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович. Эти кандидатуры будут представлены депутатам Кудымкарской думы на заседании 11 октября. Главой территории станет кандидат, получивший по результатам тайного голосования поддержку со стороны большинства народных избранников.

По информации "Ъ-Прикамье", господин Старатович и действующий глава Кудымкара Иван Механошин набрали одинаковое количество баллов. Однако, председатель конкурсной комиссии и глава администрации губернатора Леонид Политов воспользовался правом решающего голоса и отдал предпочтение Сергею Старатовичу.

Всего на руководящую должность претендовали девять человек: действующий глава города Иван Механошин, его заместитель Владимир Бражкин, директор Кудымкарского медицинского училища Леонид Ковалев, начальник управления образования Кудымкара Сергей Калин, безработная Татьяна Томилина, директор ОАО «Гостиница „Парма“» Сергей Лунегов, начальник управления краевого минсоцразвития по Коми-Пермяцкому округу Сергей Старатович, директор муниципального фонда микрофинансирования Кудымкарского района Андрей Хромцов и гендиректор пермского ООО «Информо» Максим Петренко. Однако позже господин Лунегов и господин Калин отозвали свои кандидатуры, а госпожа Томилина была не допущена к конкурсу из-за отсутствия справки о судимости.

Как пояснил собеседник, близкий к краевым властям, руководству региона наиболее импонирует кандидатура Леонида Ковалева. «Это системный человек, зарекомендовавший себя хорошим организатором», - поделился источник. Однако, по его словам, Сергей Старатович также не вызывает отторжения у краевых властей: «Это тоже компетентный человек с активной жизненной позицией».

Действующий глава Кудымкара Иван Механошин, по словам собеседника, «не проявил достаточной заинтересованности в развитии территории».



По одной из версий, сторонники господина Механошина среди депутатов, могут сорвать заседание думы либо голосование по главе города. В этом случае конкурс будет объявлен повторно. Собеседник, близкий к руководству региона, назвал этот сценарий маловероятным. Сам Иван Механошин отказался комментировать ситуацию. Связаться с председателем думы Кудымкара Юлией Механошиной не удалось. Она не отвечала по известному редакции номеру телефона.

Действующий глава города Иван Механошин был избран в 2014 году на прямых выборах, заручившись поддержкой 56,7% избирателей. До этого господин Механошин был депутатом думы Кудымкара, а с 1997 по 2001 год работал замглавы администрации Коми-Пермяцкого автономного округа.

Как стало известно "Ъ-Прикамье", одной из задач нового главы Кудымкара может стать объединение городского округа с поселениями Кудымкарского района в единый муниципалитет.

«Возможность объединения по образцу Соликамска и поселений Соликамского района в единый городской округ обсуждалась. Но окончательное решение будут принимать жители и депутаты Кудымкара и Кудымкарского района. Пока его нет. Если люди выйдут с такой инициативой, то мы готовы ее рассмотреть», - пояснил собеседник, близкий к руководству региона.

Политтехнолог Олег Борисенко предполагает, что депутаты Кудымкарской думы вряд ли будут срывать конкурс. «Среди кандидатов нет варягов. Леонид Ковалев и Сергей Старотович - местные

Константин Кадочников