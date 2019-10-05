Белых: Медведев не пытался помочь, но кое-кто пытается послать сигналы

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, приговоренный в 2018 году по обвинению в получении взяток к восьми годам лишения свободы, рассказал в интервью телеканалу РБК, что премьер-министр Дмитрий Медведев не пытался ему помочь. «Я не думаю, что он пытался заступиться за кого-либо вообще в своей жизни»,— сказал господин Белых, отвечая на вопрос о том, заступился ли за него человек, выдвинувший его в губернаторы (господин Медведев сделал это, занимая пост президента России в 2008 году).

По словам Никиты Белых, он понимает, что помогать ему опасно, и полагает, что многие, кто хотел бы как-то с ним пообщаться или выразить поддержку, «опасаются каких-то последствий для себя».

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«Я знаю, что такие люди есть. Через разных людей они пытаются послать сигналы»,— сказал господин Белых, не называя имен.

Процессы против себя, бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова и бывшего главы Минэкономики Алексея Улюкаева Никита Белых назвал показательными. «Не борьба с причинами и истоками коррупции, а битье по хвостам в виде показательных процессов, не всегда объективных, вызывающих большие вопросы не только у экспертов, но и у общественности»,— сказал он.

Стенограмма выступления экс-губернатора в суде 26 января — в публикации “Ъ” «Последнее слово Никиты Белых».