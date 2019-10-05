Алексей Текслер предложил оставлять налоги от продажи пива в регионе

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время выступления в Совете федерации на парламентских слушаниях предложил переформатировать механизм зачисления доходов от продажи пива в региональные бюджеты. Он считает, что акцизные сборы необходимо направлять в территории, где реализуется продукция, а не туда, где она производится, сообщает пресс-служба губернатора.

По мнению Алексея Текслера, это позволит закрепить за регионами стабильный и прогнозируемый источник доходов, чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджетов в результате отмены в 2019 году налога на движимое имущество.

«Сейчас система работает таким образом, что акцизы на пиво платятся в регионах, где производятся подобные напитки. Изменение принципа и зачисление акцизов пропорционально численности взрослого населения в казну тех регионов, где алкоголь был приобретен, позволит увеличить пополняемость бюджетов. По аналогичному принципу перераспределяются доходы от продажи крепких алкогольных напитков на основе данных ЕГАИС», - сообщает пресс-служба губернатора.

Ежегодный объем дополнительного финансирования в бюджет Челябинской области от налогов на продажу пива может составить 3 млрд руб.