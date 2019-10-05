«Рифей-Пермь» меняет собственника

ООО «Телекомпания „Рифей-Пермь“» 4 октября обратилось с заявлением в ЕГРЮЛ о внесении изменений в учредительные документы. Документы будут зарегистрированы налоговой инспекцией 10 октября, говорится в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

Замгендиректора ГК «ЭКС» по правовым вопросам Алексей Бодров отказался от комментариев. По данным “Ъ-Прикамье”, речь может быть связана о сделке по продаже актива.

Ранее сообщалось, что актив может приобрести ПФПГ. В ПФПГ это не комментируют.

По сведениям “Ъ-Прикамье”, покупателем ООО «Телекомпания „Рифей-Пермь“» может выступить один из пермских бизнесменов. В частности, речь может идти о Леониде Тихомирове, гендиректоре телекоммуникационной компании «Парма-телеком».

Стоимость сделки могла составить 100–120 млн руб. 80% ООО принадлежит Марии Чиркуновой, матери Олега Чиркунова, бывшего губернатора края и владельца ГК «ЭКС». Выручка ООО в 2018 году — 85 млн руб., чистая прибыль — 1,5 млн руб.