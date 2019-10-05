Содержание Товарного двора обойдется в 4 млн рублей

Расходы на содержание объектов Товарного двора (Локомотивная,18) обойдутся бюджету в 4 млн руб., говорится в пояснительной записке к бюджету на 2020–2022 годы. Средства нужны для оплаты налогов на имущество, приобретенное у РЖД, уточняется в материалах.

Напомним, что земельный участок Товарного двора в 14 га перешел в собственность Пермского края в феврале 2019 года. В ноябре 2018 года краевые власти выкупили у АО «РЖД» за 798,7 млн руб. объекты, расположенные на территории Товарного двора. Это позволило краевому правительству арендовать у РФ под выкупленными объектами земельные участки и получить право на их приобретение.

На площадке краевые власти хотят реализовать проект делового пространства «Пермь-Сити».