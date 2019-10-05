Евгений Пригожин возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот»

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с агентством интернет-исследований, известным как «фабрика троллей», возглавил попечительский совет вновь созданной медиагруппы «Патриот». Одной из главных целей новой структуры называется «максимальное распространение информации о происходящих в России событиях для создания благоприятного информационного пространства, направленного на развитие страны». Об этом сообщает портал «Открытые медиа».

В сообщении уточняется, что медиагруппа должна стать ответом «СМИ, в том числе антироссийским, которые продвигают негативную информацию и не замечают того хорошего, что происходит в стране».

Напомним, что господин Пригожин (ранее известный ресторатор и владелец кейтеринговой компании «Конкорд Кейтеринг») в 2016 году был включен в санкционный список США из-за предполагаемого соучастия в военных действиях на Донбассе. Позднее американские спецслужбы в числе прочего обвинили его во вмешательстве в выборы президента США.