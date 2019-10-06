Лидеры роста среди открытых паевых фондов за 3 месяца (на 30 сентября 2019 года)

|
|Фонд
|Стоимость пая (руб.)
|Изм. за 1 мес. (%)
|Изм. за 3 мес. (%)
|Изм. за 6 мес. (%)
|Изм. за 12 мес. (%)
|Изм. за 3 года (%)
|Изм. за 5 лет (%)
|Изм. за 10 лет (%)
|Чистые активы (млн руб.)
|Управляющая компания
|Тип фонда
|«ВТБ — Фонд драгоценных металлов»
|2735,57
|-3,6
|11,0
|11,5
|22,0
|19,4
|—
|—
|344,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|товарного рынка
|«БСПБ — Сбалансированный»
|1582,65
|2,2
|9,0
|25,8
|28,2
|39,5
|108,8
|47,8
|177,73
|«БСПБ Капитал»
|смешанный
|«БКС Драгоценные металлы»
|170,41
|-5,7
|7,6
|9,9
|25,3
|16,2
|75,2
|—
|130,7
|«Брокеркредитсервис»
|фондов
|«Сбербанк — Золото»
|1141,07
|-5,9
|7,0
|12,4
|18,0
|2,7
|46,3
|—
|1144,3
|«Сбербанк Управление активами»
|фондов
|«Газпромбанк — Золото»
|1406,62
|-8,1
|6,8
|12,9
|21,2
|3,2
|66,8
|—
|266,7
|«Газпромбанк — Управление активами»
|фондов
|«Уралсиб Драгоценные металлы»
|16805,01
|-8,9
|6,7
|18,6
|37,5
|14,3
|93,1
|—
|142,8
|«Уралсиб»
|фондов
|«Альфа-Капитал Золото»
|1006,87
|-5,9
|5,6
|10,6
|16,2
|3,6
|65,5
|44,3
|282,2
|«Альфа-Капитал»
|фондов
|«Еврооблигации»
|1177,43
|-2,1
|5,5
|5,0
|9,9
|—
|—
|—
|7712,0
|«Пенсионные накопления»
|облигации
|«Райффайзен — Золото»
|12389,92
|-5,8
|5,3
|9,8
|16,5
|1,4
|57,3
|—
|519,05
|«Райффайзен Капитал»
|фондов
|«Сбербанк — Еврооблигации»
|2627,35
|-2,2
|5,3
|4,8
|8,8
|14,8
|111,6
|—
|2161,6
|«Сбербанк Управление активами»
|облигации
|«ВТБ — Фонд нефтегазового сектора»
|27,14
|3,2
|5,1
|17,9
|16,2
|89,7
|164,3
|238,4
|2646,5
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«РСХБ — Валютные облигации»
|2127,18
|-2,6
|5,0
|5,3
|9,7
|16,3
|113,0
|—
|200,9
|«РСХБ Управление активами»
|облигации
|«Система Капитал — Резервный. Валютный»
|147,48
|-2,4
|4,9
|4,9
|7,2
|18,3
|145,1
|—
|4029,8
|«Система Капитал»
|облигации
|«Система Капитал — Мобильный. Облигации. Валютный»
|58
|-2,4
|4,8
|5,6
|7,5
|—
|—
|—
|246,8
|«Система Капитал»
|облигации
|«БКС Основа»
|240,83
|1,1
|4,8
|9,3
|13,7
|25,7
|92,2
|146,5
|513,6
|«Брокеркредитсервис»
|облигации