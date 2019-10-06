Лидеры роста среди открытых паевых фондов за 3 месяца (на 30 сентября 2019 года)

Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда «ВТБ — Фонд драгоценных металлов» 2735,57 -3,6 11,0 11,5 22,0 19,4 — — 344,2 «ВТБ Капитал Управление активами» товарного рынка «БСПБ — Сбалансированный» 1582,65 2,2 9,0 25,8 28,2 39,5 108,8 47,8 177,73 «БСПБ Капитал» смешанный «БКС Драгоценные металлы» 170,41 -5,7 7,6 9,9 25,3 16,2 75,2 — 130,7 «Брокеркредитсервис» фондов «Сбербанк — Золото» 1141,07 -5,9 7,0 12,4 18,0 2,7 46,3 — 1144,3 «Сбербанк Управление активами» фондов «Газпромбанк — Золото» 1406,62 -8,1 6,8 12,9 21,2 3,2 66,8 — 266,7 «Газпромбанк — Управление активами» фондов «Уралсиб Драгоценные металлы» 16805,01 -8,9 6,7 18,6 37,5 14,3 93,1 — 142,8 «Уралсиб» фондов «Альфа-Капитал Золото» 1006,87 -5,9 5,6 10,6 16,2 3,6 65,5 44,3 282,2 «Альфа-Капитал» фондов «Еврооблигации» 1177,43 -2,1 5,5 5,0 9,9 — — — 7712,0 «Пенсионные накопления» облигации «Райффайзен — Золото» 12389,92 -5,8 5,3 9,8 16,5 1,4 57,3 — 519,05 «Райффайзен Капитал» фондов «Сбербанк — Еврооблигации» 2627,35 -2,2 5,3 4,8 8,8 14,8 111,6 — 2161,6 «Сбербанк Управление активами» облигации «ВТБ — Фонд нефтегазового сектора» 27,14 3,2 5,1 17,9 16,2 89,7 164,3 238,4 2646,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «РСХБ — Валютные облигации» 2127,18 -2,6 5,0 5,3 9,7 16,3 113,0 — 200,9 «РСХБ Управление активами» облигации «Система Капитал — Резервный. Валютный» 147,48 -2,4 4,9 4,9 7,2 18,3 145,1 — 4029,8 «Система Капитал» облигации «Система Капитал — Мобильный. Облигации. Валютный» 58 -2,4 4,8 5,6 7,5 — — — 246,8 «Система Капитал» облигации «БКС Основа» 240,83 1,1 4,8 9,3 13,7 25,7 92,2 146,5 513,6 «Брокеркредитсервис» облигации

ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.

Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным InvestFunds.