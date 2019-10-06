Лидеры роста среди открытых паевых фондов за 6 месяцев (на 30 сентября 2019 года)

Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда «БСПБ — Сбалансированный» 1582,65 2,2 9,0 25,8 28,2 39,5 108,8 47,8 177,73 «БСПБ Капитал» смешанный «Газпромбанк — Электроэнергетика» 579,9 1,1 -0,7 19,2 14,7 24,7 123,7 -7,5 130,7 «Газпромбанк — Управление активами» индексный «Уралсиб Драгоценные металлы» 16805,01 -8,9 6,7 18,6 37,5 14,3 93,1 — 142,8 «Уралсиб» фондов «ВТБ – Фонд предприятий с государственным участием» 31,89 0,8 0,0 18,4 12,5 60,2 216,1 290,8 790,22 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Уралсиб Энергетическая перспектива» 27993,67 1,0 -1,2 18,3 17,1 70,7 242,3 — 242,76 «Уралсиб» акции «ВТБ — Фонд нефтегазового сектора» 27,14 3,2 5,1 17,9 16,2 89,7 164,3 238,4 2646,5 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Сбербанк — Электроэнергетика» 1122,21 0,9 -2,5 17,0 12,4 31,8 94,0 -11,9 691,6 «Сбербанк Управление активами» акции «ВТБ — Фонд акций» 33,68 1,0 2,5 16,3 18,5 73,0 200,4 339,7 6903,7 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 6373,47 0,7 2,5 16,1 19,3 60,9 140,2 199,2 1066,5 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек» 20289,76 0,9 1,7 15,9 16,7 62,4 131,8 182,9 1093,7 «Райффайзен Капитал» индексный «Сбербанк — Индекс Мосбиржи полной доходности брутто» 1250,84 0,6 2,2 15,7 17,6 — — — 1738,2 «Сбербанк Управление активами» индексный «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 12605,87 0,2 1,2 15,1 18,2 45,3 94,4 123,4 6447,7 «Сбербанк Управление активами» акции «БКС Российские акции» 305,34 0,8 1,9 15,1 17,4 56,0 130,2 195,9 163,5 «Брокеркредитсервис» акции «Открытие — Индекс Мосбиржи» 2149,97 0,5 2,1 15,0 17,4 58,4 132,7 203,6 348,4 «Открытие» индексный «ТФГ — Российские акции» 470,42 2,7 2,2 15,0 17,3 — — — 1449,6 «Трансфингруп» акции

ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.

Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным InvestFunds.