Лидеры роста среди открытых паевых фондов за 6 месяцев (на 30 сентября 2019 года)

|
|Фонд
|Стоимость пая (руб.)
|Изм. за 1 мес. (%)
|Изм. за 3 мес. (%)
|Изм. за 6 мес. (%)
|Изм. за 12 мес. (%)
|Изм. за 3 года (%)
|Изм. за 5 лет (%)
|Изм. за 10 лет (%)
|Чистые активы (млн руб.)
|Управляющая компания
|Тип фонда
|«БСПБ — Сбалансированный»
|1582,65
|2,2
|9,0
|25,8
|28,2
|39,5
|108,8
|47,8
|177,73
|«БСПБ Капитал»
|смешанный
|«Газпромбанк — Электроэнергетика»
|579,9
|1,1
|-0,7
|19,2
|14,7
|24,7
|123,7
|-7,5
|130,7
|«Газпромбанк — Управление активами»
|индексный
|«Уралсиб Драгоценные металлы»
|16805,01
|-8,9
|6,7
|18,6
|37,5
|14,3
|93,1
|—
|142,8
|«Уралсиб»
|фондов
|«ВТБ – Фонд предприятий с государственным участием»
|31,89
|0,8
|0,0
|18,4
|12,5
|60,2
|216,1
|290,8
|790,22
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Уралсиб Энергетическая перспектива»
|27993,67
|1,0
|-1,2
|18,3
|17,1
|70,7
|242,3
|—
|242,76
|«Уралсиб»
|акции
|«ВТБ — Фонд нефтегазового сектора»
|27,14
|3,2
|5,1
|17,9
|16,2
|89,7
|164,3
|238,4
|2646,5
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Электроэнергетика»
|1122,21
|0,9
|-2,5
|17,0
|12,4
|31,8
|94,0
|-11,9
|691,6
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Фонд акций»
|33,68
|1,0
|2,5
|16,3
|18,5
|73,0
|200,4
|339,7
|6903,7
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
|6373,47
|0,7
|2,5
|16,1
|19,3
|60,9
|140,2
|199,2
|1066,5
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«Райффайзен — Индекс ММВБ голубых фишек»
|20289,76
|0,9
|1,7
|15,9
|16,7
|62,4
|131,8
|182,9
|1093,7
|«Райффайзен Капитал»
|индексный
|«Сбербанк — Индекс Мосбиржи полной доходности брутто»
|1250,84
|0,6
|2,2
|15,7
|17,6
|—
|—
|—
|1738,2
|«Сбербанк Управление активами»
|индексный
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|12605,87
|0,2
|1,2
|15,1
|18,2
|45,3
|94,4
|123,4
|6447,7
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«БКС Российские акции»
|305,34
|0,8
|1,9
|15,1
|17,4
|56,0
|130,2
|195,9
|163,5
|«Брокеркредитсервис»
|акции
|«Открытие — Индекс Мосбиржи»
|2149,97
|0,5
|2,1
|15,0
|17,4
|58,4
|132,7
|203,6
|348,4
|«Открытие»
|индексный
|«ТФГ — Российские акции»
|470,42
|2,7
|2,2
|15,0
|17,3
|—
|—
|—
|1449,6
|«Трансфингруп»
|акции