Лидеры роста среди открытых паевых фондов за 12 месяцев (на 30 сентября 2019 года)

Фонд Стоимость пая (руб.) Изм. за 1 мес. (%) Изм. за 3 мес. (%) Изм. за 6 мес. (%) Изм. за 12 мес. (%) Изм. за 3 года (%) Изм. за 5 лет (%) Изм. за 10 лет (%) Чистые активы (млн руб.) Управляющая компания Тип фонда «Уралсиб Драгоценные металлы» 16805,01 -8,9 6,7 18,6 37,5 14,3 93,1 — 142,8 «Уралсиб» фондов «БСПБ — Сбалансированный» 1582,65 2,2 9,0 25,8 28,2 39,5 108,8 47,8 177,73 «БСПБ Капитал» смешанный «БКС Драгоценные металлы» 170,41 -5,7 7,6 9,9 25,3 16,2 75,2 — 130,7 «Брокеркредитсервис» фондов «ВТБ — Фонд драгоценных металлов» 2735,57 -3,6 11,0 11,5 22,0 19,4 — — 344,2 «ВТБ Капитал Управление активами» товарного рынка «Газпромбанк — Золото» 1406,62 -8,1 6,8 12,9 21,2 3,2 66,8 — 266,7 «Газпромбанк — Управление активами» фондов «ВТБ — Индекс Мосбиржи» 6373,47 0,7 2,5 16,1 19,3 60,9 140,2 199,2 1066,5 «ВТБ Капитал Управление активами» индексный «Арсагера — Фонд акций» 8710,71 1,1 -0,3 13,9 18,8 66,1 222,2 409,0 645,7 «Арсагера» акции «ВТБ — Фонд акций» 33,68 1,0 2,5 16,3 18,5 73,0 200,4 339,7 6903,7 «ВТБ Капитал Управление активами» акции «Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич» 12605,87 0,2 1,2 15,1 18,2 45,3 94,4 123,4 6447,7 «Сбербанк Управление активами» акции «Сбербанк — Золото» 1141,07 -5,9 7,0 12,4 18,0 2,7 46,3 — 1144,3 «Сбербанк Управление активами» фондов «ВТБ — Фонд смешанных инвестиций» 10860,14 1,0 3,5 13,4 17,7 75,0 — — 5982,2 «ВТБ Капитал Управление активами» смешанный «Сбербанк — Индекс Мосбиржи полной доходности брутто» 1250,84 0,6 2,2 15,7 17,6 — — — 1738,2 «Сбербанк Управление активами» индексный «Открытие — Индекс Мосбиржи» 2149,97 0,5 2,1 15,0 17,4 58,4 132,7 203,6 348,4 «Открытие» индексный «БКС Российские акции» 305,34 0,8 1,9 15,1 17,4 56,0 130,2 195,9 163,5 «Брокеркредитсервис» акции «ТФГ — Российские акции» 470,42 2,7 2,2 15,0 17,3 1449,6 «Трансфингруп» акции

ПИФы ранжированы по приросту стоимости пая за соответствующий период без учета надбавок и скидок при покупке и погашении паев.

В расчете использовались только данные фондов, стоимость чистых активов которых на отчетную дату превышала 100 млн руб. и на начальную дату соответствующего периода имевших срок работы более 1 года.

Изменение стоимости чистых активов дано за соответствующий период.

Прочерк — показатель отсутствует или корректный расчет невозможен.

По данным InvestFunds.