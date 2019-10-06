Лидеры роста среди открытых паевых фондов за 12 месяцев (на 30 сентября 2019 года)

|
|Фонд
|Стоимость пая (руб.)
|Изм. за 1 мес. (%)
|Изм. за 3 мес. (%)
|Изм. за 6 мес. (%)
|Изм. за 12 мес. (%)
|Изм. за 3 года (%)
|Изм. за 5 лет (%)
|Изм. за 10 лет (%)
|Чистые активы (млн руб.)
|Управляющая компания
|Тип фонда
|«Уралсиб Драгоценные металлы»
|16805,01
|-8,9
|6,7
|18,6
|37,5
|14,3
|93,1
|—
|142,8
|«Уралсиб»
|фондов
|«БСПБ — Сбалансированный»
|1582,65
|2,2
|9,0
|25,8
|28,2
|39,5
|108,8
|47,8
|177,73
|«БСПБ Капитал»
|смешанный
|«БКС Драгоценные металлы»
|170,41
|-5,7
|7,6
|9,9
|25,3
|16,2
|75,2
|—
|130,7
|«Брокеркредитсервис»
|фондов
|«ВТБ — Фонд драгоценных металлов»
|2735,57
|-3,6
|11,0
|11,5
|22,0
|19,4
|—
|—
|344,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|товарного рынка
|«Газпромбанк — Золото»
|1406,62
|-8,1
|6,8
|12,9
|21,2
|3,2
|66,8
|—
|266,7
|«Газпромбанк — Управление активами»
|фондов
|«ВТБ — Индекс Мосбиржи»
|6373,47
|0,7
|2,5
|16,1
|19,3
|60,9
|140,2
|199,2
|1066,5
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|индексный
|«Арсагера — Фонд акций»
|8710,71
|1,1
|-0,3
|13,9
|18,8
|66,1
|222,2
|409,0
|645,7
|«Арсагера»
|акции
|«ВТБ — Фонд акций»
|33,68
|1,0
|2,5
|16,3
|18,5
|73,0
|200,4
|339,7
|6903,7
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Фонд акций Добрыня Никитич»
|12605,87
|0,2
|1,2
|15,1
|18,2
|45,3
|94,4
|123,4
|6447,7
|«Сбербанк Управление активами»
|акции
|«Сбербанк — Золото»
|1141,07
|-5,9
|7,0
|12,4
|18,0
|2,7
|46,3
|—
|1144,3
|«Сбербанк Управление активами»
|фондов
|«ВТБ — Фонд смешанных инвестиций»
|10860,14
|1,0
|3,5
|13,4
|17,7
|75,0
|—
|—
|5982,2
|«ВТБ Капитал Управление активами»
|смешанный
|«Сбербанк — Индекс Мосбиржи полной доходности брутто»
|1250,84
|0,6
|2,2
|15,7
|17,6
|—
|—
|—
|1738,2
|«Сбербанк Управление активами»
|индексный
|«Открытие — Индекс Мосбиржи»
|2149,97
|0,5
|2,1
|15,0
|17,4
|58,4
|132,7
|203,6
|348,4
|«Открытие»
|индексный
|«БКС Российские акции»
|305,34
|0,8
|1,9
|15,1
|17,4
|56,0
|130,2
|195,9
|163,5
|«Брокеркредитсервис»
|акции
|«ТФГ — Российские акции»
|470,42
|2,7
|2,2
|15,0
|17,3
|
|
|1449,6
|«Трансфингруп»
|акции