«Промобот» представил Арнольду Шварценеггеру «двойника»

Пермская компания «Промобот» сегодня на Synergy Global Forum (Санкт-Петербург) заявила, что представила голливудскому актеру Калифорнии Арнольду Шварценеггеру его робота-двойника. Об этом РИА Новости сообщил глава компании Алексей Южаков.

«Ему и всем его партнёрам очень понравилось: были искренние эмоции - удивление, восторг и смех. Они сказали, что робот «очень похож» - заявил господин Южаков. На своей странице в facebook топ-менеджер опубликовал несколько фото двойника Шварценеггера, но ни одной - «прототипа» с реальным актером.

Ранее сообщалось, что «Промобот» наладил производство роботов с человеческими лицами, которые имитируют внешность своего «прототипа».

Господин Шварценеггер приглашен был в качестве специального гостя на бизнес-мероприятии Synergy Global Forum.