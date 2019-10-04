Прокуратура внесла представление главе депздрава ЯНАО за сведения о доходах

Служащие департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа и главы учреждений здравоохранения Ямала «небрежно предоставляли» сведения о своих доходах за 2017-2018 годы, сообщила прокуратура ЯНАО. В частности, не была включена информация об их автомобилях и счетах в банковских организациях, а кадровое подразделение не проводило анализ справок на предмет наличия информации о дорогостоящем имуществе.

По итогам проверки к дисциплинарной ответственности за нарушения антикоррупционного законодательства привлечены 14 должностных лиц депздрава, а директору департамента Сергею Новикову внесено представление для их устранения. К ответственности привлечены, в том числе, руководитель отдела государственной гражданской службы, кадровой политики и делопроизводства департамента, семь главврачей, два начальника контрактных служб учреждений здравоохранения.