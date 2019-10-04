«Справедливая Россия» приняла «Свободный Донбасс» за закрытыми дверями

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сегодня встретился с представителями фракции «Свободный Донбасс» в стенах Госдумы. Переговоры были засекречены для прессы, хотя ранее на нее пригласили журналистов и даже объявили, что по итогам будет подписан меморандум о сотрудничестве между парламентариями. Лидер «Свободного Донбасса» Алексей Жигулин заявил “Ъ”, что в анонсе допущена ошибка, но у донецких депутатов есть чему поучиться у российских.

В пятницу лидер «Справедливой России» Сергей Миронов встретился c депутатами Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), входящими во фракцию «Свободный Донбасс». Поговорить с эсерами приехали лидер фракции Алексей Жигулин и его коллеги Анастасия Селиванова и Мирослав Руденко.

«Свободный Донбасс» является одной из двух фракций в составе парламента ДНР (26 депутатов из 100). «Справедливая Россия» занимает четвертое место по представленности в Госдуме (23 депутата). В парламенте предыдущего созыва эсеры были третьей партией, обгоняя по количеству мандатов ЛДПР, однако по итогам думской кампании СР потеряла 41 место.

“Ъ” сообщал, что в апреле этого года в «Справедливой России» планировались изменения в руководстве. Одним из новых лидеров партии должен был стать бизнесмен, возглавляющий холдинг «Царьград», Константин Малофеев. Предполагалось, что на съезде партийцы введут его в руководящие органы, он станет вторым лицом партии после Сергея Миронова. Эта новость вызвала широкий резонанс: господин Малофеев придерживается консервативно-патриотических взглядов, а среди лидеров эсеров традиционно преобладают политики левого толка.

Константин Малофеев успел даже получить партбилет, но ожидаемого альянса так и не случилось. СМИ писали о том, что против потенциальных изменений выступили влиятельные партийцы. Сам господин Малофеев в сентябре этого года написал заявление об отказе членства в «Справедливой России». В СМИ сообщали, что Константин Малофеев может быть связан с процессами, происходящими на территории ДНР и ЛНР. На Украине против него было открыто уголовное производство по подозрению в создании вооруженных формирований. Бизнесмен также был включен в санкционные списки ЕС.

Встреча парламентариев из ДНР с Мироновым изначально была анонсирована как открытая для СМИ. В пресс-релизе утверждалось, что по итогам встречи будет подписан меморандум о сотрудничестве между российскими и донецкими депутатами. Однако накануне события формат поменялся. Политики предпочли просто встретиться за закрытыми дверьми. Никаких заявлений для прессы сделано не было.

Алексей Жигулин в разговоре с “Ъ” коротко заявил, что в анонсе была допущена ошибка, никакого соглашения подписывать не предполагалось.

«Мы договорились о межфракционном сотрудничестве между фракцией "Свободный Донбасс" в Народном совете ДНР и фракцией "Справедливая Россия" в Госдуме,— прокомментировал политик итоги встречи.

— Оно будет заключаться во взаимном обмене информацией по текущей работе. Также у парламентариев молодых республик есть чему поучиться у депутатов с опытом. Мы надеемся на развитие этих отношений».

В конце августа Сергей Миронов лично посещал ДНР и встречался с главой республики Денисом Пушилиным.

Андрей Винокуров