В эти выводные будут сыграны матчи 12-го тура Российской премьер-лиги. Центральный матч — встреча «Краснодара» и «Спартака». Шансы команд в этом противостоянии, а также другие матчи РПЛ спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с заместителем генерального директора по трейдингу букмекерской компании «Лига ставок» Максимом Афанасьевым.

— С точки зрения букмекеров, кто фаворит в матче «Краснодар» — «Спартак»? Есть ли он? Какой сейчас расклад сил?

— Я бы сказал, что все-таки фаворит есть — мы считаем, что это «Краснодар». Хотя после матчей еврокубков небольшие изменения в котировках произошли. Перейдем к коэффициентам. Сейчас поставить на «Краснодар» можно с коэффициентом 1,95 — тут практически ничего не поменялось. А вот на «Спартак» можно поставить с коэффициентом 3,95, хотя еще несколько дней назад коэффициент был 4,5. Но все равно развесовка такая, что все-таки «Краснодар» идет с преимуществом. И если посмотреть на то, как в принципе наши клиенты делают ставки, то 70% ставок приходится именно на победу хозяев, а вот на победу «Спартака» 28%, оставшиеся 2% приходятся на ничейный результат. Любопытно отметить, что это самый популярный матч в туре на текущий момент — почти 45% ставок приходится именно на это противостояние. Еще из интересных, наверное, фактов стоит отметить, что год назад, когда команды встречались, ситуация была обратная: тогда ставили больше на «Спартак», 70% ставок было на них.

— Все-таки голы определяют порой зрелищность матча. На забитые голы как ставят? Много будет голов в матче, с точки зрения людей, которые делают ставки?

— Традиционно обычно ставят на то, что голов будет много — все любят зрелищность, и количество голов должно быть большое. По нашему мнению, в этом матче будет забито два-три гола — поставить на этот исход можно с коэффициентом 2. Если вы верите, что ровно два гола будет — коэффициент в «Лиге ставок» 3,5.

— Самая большая ставка в «Лиге ставок» сейчас на этот матч?

— Самая большая ставка на данный момент — 40 тыс. руб. на то, что в матче будет забито два гола или более с коэффициентом 2,65. Если так произойдет, то выигрыш составит 106 тыс. рублей.

— А в матче ЦСКА — «Ростов» кто фаворит?

— В этом матче фаворит — конечно, московская команда, коэффициент 1,95, то есть, поставив 1 тыс. руб., можно выиграть почти 2 тыс. руб. На «Ростов» коэффициент ровно в два раза больше — 4,1. Поставить на ничью можно с коэффициентом 3,5. Если посмотреть, как делают ставки клиенты «Лиги ставок», то 60% верят в победу «армейцев», 33% — в победу команды из Ростова, и 7% ставят на ничейный результат.

— А поражение ЦСКА в Лиге Европы как-то на коэффициенты повлияло?

— Да, коэффициент немного подрос. Если он был 1,85 еще совсем недавно, несколько дней назад, то сейчас 1,95. Это незначительное изменение, и, с учетом того, что коэффициент подрос на фаворита, возможно, имеет смысл воспользоваться этой ситуацией.

— Не могу пройти мимо московского «Динамо». У команды есть все — деньги, футболисты, преданные болельщики. А результата нет. Сейчас, с точки зрения букмекеров, «Динамо» — фаворит в матче с «Оренбургом»?

— Нет, в этом матче, на наш взгляд, равные шансы для обеих команд. Поставить можно примерно с одним и тем же коэффициентом: «Динамо» — 2,7, «Оренбург» — 2,9, и на ничью чуть выше 3. Примерно в равных пропорциях разделяются интересы — чуть больше ставят на «Оренбург», 50%, 20% — на ничью, и 30% — на победу «Динамо».

— Совет от «Лиги ставок» — какой результат может сыграть с наибольшей вероятностью?

— Я бы рекомендовал обратить внимание на победу «Локомотива». Команда достаточно неплохо выступает и имеет прекрасные шансы на домашнюю победу. Коэффициент 1,6 — да, немного, но зато 60% выручки можно получить, поставив на «железнодорожников».